Il CorSera titola: "Un Milan di ragazzini non può sbagliare con il Frosinone"

vedi letture

Il Milan arriva alla sfida di San Siro con il Frosinone, in programma questa sera, in preda alle "ansie" e agli "infortuni", come dice questa mattina il Corriere della Sera uscito in edicola. Già, solitamente una partita in casa contro una neopromossa non dovrebbe portarsi dietro carico di tensione così alto ma i rossoneri stanno vivendo un momento nero, in cui manca continuità, soprattutto in campionato dove si è vinto una volta nelle ultime cinque partite.

Il Corriere della Sera titola poi: "Un Milan di ragazzini non può sbagliare con il Frosinone". E non è un'affermazione, è un monito. Nel senso che Pioli si affiderà ai suoi giovanissimi per tentare di ribaltare la squadra di Di Francesco. Del resto, sicuramente uno tra Bartesaghi e Simic giocherà titolare: ed è molto probabile che almeno due tra Camarda, Romero e Chaka Traorè possano entrare a gara in corso. Le alternative in attacco sono letteralmente questi tre giocatori. Riuscirà la spensieratezza dei giovani a far ritornare il Diavolo sulla retta via?