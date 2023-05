Il CorSera titola verso l'euroderby: "Milan, patto col Diavolo"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Milan, patto col Diavolo". Dopo il faccia a faccia al termine della sfida contro lo Spezia, ieri la curva rossonera si è presentata a Milanello per dare ulteriore supporto alla squadra di Stefano Pioli in vista dell'euroderby di domani sera. Intanto, Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri e tutto fa pensare ad un suo recupero per il match di Champions League contro l'Inter.