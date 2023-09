Il CorSera verso Inter-Milan: "Milano al comando, sarà un derby da primi della classe"

vedi letture

"Milano al comando, sarà un derby da primi della classe": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di Inter e Milan in programma dopo la sosta per le nazionali (sabato 16 settembre alle 18). Le due formazioni milanesi sono prime da sole in classifica con 9 punti e dunque sarà un derby tra le due capolista della Serie A.