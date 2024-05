Il CorSport a sorpresa: "Zirkzee, prezzo da saldo. Clausola estesa a tutti"

vedi letture

Ci sarebbero nuovi sviluppi su Joshua Zirkzee, riportati questa mattina direttamente dal Corriere dello Sport che dedica all'attaccante olandese un pezzo in primo piano questa mattina. Il centravanti del Bologna sarà, con ogni probabilità, uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di calciomercato. In particolare il Milan è una delle squadre candidate a strappare Zirkzee alla squadra rossoblù dopo una stagione di consacrazione. I rossoneri vorrebbero così sostituire Giroud che saluterà destinazione Los Angeles. E oggi sono riportate novità invitanti sul prezzo di vendita del calciatore.

Oggi il Corriere dello Sport titola così: "Zirkzee, prezzo di saldo". E prima ancora viene scritto nell'occhiello: "Clamoroso: il recente accordo tra il Bologna e l'agente dell'attaccante ne favorisce la cessione". Quindi il chiarimento nel sottotitolo: "Kia Joorabchian ha ottenuto l'estensione della clausola da 40 milioni a tutti". Se inizialmente la clausola era prevista solo per il Bayern Monaco, adesso sembrerebbe essere attaccabile da tutti. Questo comporterebbe un guadagno di 21 milioni per il Bologna, considerando che il 40% della somma dovrà essere corrisposto ai bavaresi, come da accordi precedenti. Se l'indiscrezione venisse confermata sarebbe un'occasione ghiotta per tutte le pretendenti a Zirkee, Milan incluso.