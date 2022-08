Fonte: tuttomercatoweb.com

"La voglia matta", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Oggi al via un campionato mai visto: primi tre mesi a tutta velocità, poi lo stop per il Mondiale. La vera novità, però, sono gli stadi strapieni: esaurito a Milano, Torino, Lecce e Salerno, 280mila in totale i tifosi sugli spalti di Serie A.