Il CorSport apre con la super sfida dell'Olimpico: "Stasera è Rom-Milan"

vedi letture

"È Rom-Milan". Titola così il Corriere dello Sport in prima pagina soffermandosi sul big match in programma questa sera allo Stadio Olimpico fra Roma e Milan. Una sfida che verrà seguita con attenzione anche dal nuovo acquisto giallorosso Romelu Lukaku, che alle 19.30 verrà presentato ai tifosi. La Roma però sorride anche per il ritorno in panchina di José Mourinho.