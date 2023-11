Il CorSport apre con la vittoria del Milan contro il PSG: "Fantastique"

vedi letture

"Fantastique". Così in apertura il Corriere dello Sport, che dedica la sua prima pagina al successo dei rossoneri contro il Paris Saint-Germain, che tiene in vita la squadra di Pioli, ancora in corsa per un posto negli ottavi di finale. "Il Milan più bello: Leao e Giroud zittiscono il PSG", scrive il quotidiano, che approfondisce poi i temi di casa rossonera nelle pagine interne.