Il CorSport apre così in prima pagina: "Soccorso Ibra"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina sulla sfida di stasera tra Milan e Torino che segnerà l'inizio della 22esima giornata di Serie A: "Soccorso Ibra". L'accento viene dunque posto sul rientro tra i convocati di Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta dal 22 maggio 2022, che ci si augura possa dare una spinta soprattutto all'interno dello spogliatoio più che in campo (per ora). Zatan manca da 8 mesi e mezzo.