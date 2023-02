Il CorSport apre così: "Milan, para Maignan: può tornare contro Gasp"

MilanNews.it

Buone notizie all'orizzonte per il Milan che finalmente vede avvicinarsi il ritorno in campo del suo portiere. Il Corriere dello Sport, infatti, questa mattina ha aperto così in taglio basso: "Milan, para Maignan: può tornare contro Gasp". Dopo 5 lunghi mesi e diversi ritorni annunciati e mai arrivati, Mike Maignan sembra finalmente pronto a ritornare tra i pali rossoneri e potrebbe farlo già questa domenica contro l'Atalanta a San Siro in una partita importantissima per la stagione dei rossoneri e dei bergmaschi, rivali nella corsa Champions.