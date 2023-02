Il CorSport apre così su Milan-Torino: "L'incornata"

MilanNews.it

"L'incornata", questo è il titolo che il Corriere dello Sport questa mattina dedica alla vittoria del Milan sul Torino di ieri sera. Il riferimento è evidentemente al colpo di testa di Olivier Giroud con cui i rossoneri sono riusciti a rimettere le mani su i tre punti dopo più di un mese. Con questa vittoria i rossoneri passeranno alcune ore al terzo posto mettendo finalmente pressione alle rivali per un posto in Champions. Per Giroud si tratta del settimo gol in campionato in questa stagione.