Il CorSport apre: "Il Milan ha un attacco pieno di interrogativi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Altro infortunio per Divock Origi, l'ennesimo in questa sua prima esperienza al Milan, e che mette in dubbio la sua presenza per Salerno. Meno dubbi su Zlatan Ibrahimovic, che deve ancora recupera totalmente dall'operazione al ginocchio. Pioli dovrà trovare la soluzione tra Giroud, Rebic, Lazetic e De Ketelaere, ma come titola il Corriere dello Sport: "Il Milan ha un attacco pieno di interrogativi".