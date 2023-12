Il CorSport apre in prima pagina con le parole di Pioli: "Milan, è una finale"

Il Corriere della Sport in edicola oggi apre in prima pagina con le parole di Stefano Pioli in vista della gara di stasera contro il Newcastle, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League: "Milan, è una finale". Per andare agli ottavi, i rossoneri non devono solo battere gli inglesi, ma devono anche sperare in una vittoria del Borussia Dortmund (già erto del passaggio del turno) contro il PSG.

Il tecnico rossonero recupera Rafael Leao che torna a disposizione dopo aver saltato le ultime partite per una lesione muscolare: l'attaccante portoghese partirà titolare in attacco al fianco di Pulisic e Giroud. Continua invece l'emergenza in difesa: Simon Kjaer sarà ancora out e così Pioli sarà costretto ancora una volta a schierare Theo Hernandez come centrale insieme a Fikayo Tomori.