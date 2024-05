Il CorSport avverte: "L'incubo del Diavolo ora si chiama San Siro"

Domenica alle 18 il Milan tornerà a San Siro, per la prima volta dopo il derby perso che ha consegnato lo scudetto nelle mani dei cugini e acerrimi rivali dell'Inter. I rossoneri sfideranno il Genoa in una partita che conta per mantenere la seconda posizione al sicuro da possibili ritorni di fiamma della Juventus. Ma più che quello che succederà in campo, sarà necessario prestare attenzione a quanto potrebbe accadere sugli spalti di San Siro. Il Corriere dello Sport questa mattina avverte: "L'incubo del Diavolo ora si chiama San Siro".

Nell'occhiello si legge: "Dopo il derby che ha consegnato lo Scudetto ai cugini dell'Inter, il Milan torna a giocare nel suo stadio che rischia di essere particolarmente ostile". Poi ancora nel sottotitolo viene aggiunto: "Pioli e i giocatori potrebbero trovare contro il Genoa la contestazione dei tifosi, arrabbiati per l'epilogo due volte amaro di questa stagione". Dall'eliminazione in Europa League al sesto derby consecutivo perso, passando per lo scudetto festeggiato in faccia dall'Inter. In più la scelta sull'allenatore che tarda ad arrivare. La Curva Sud ha già fatto un comunicato nei giorni scorsi, duro, e potrebbe farsi sentire nel pomeriggio di domenica.