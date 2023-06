Il CorSport avverte: "Maignan nel mirino del Chelsea"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina affronta anche la questione Mike Maignan che salterà il prossimo impegno della Francia per un nuovo problema muscolare al polpaccio che, per fortuna, non dovrebbe essere della stessa entità di quello patito a settembre. Il titolo però si concentra sul mercato: "Maignan nel mirino del Chelsea". I blues guardano in Italia, anzi a Milano, per rinforzarsi tra i pali con il rossonero e Onana finiti nel mirino del club londinese.

Il francese ha un valore molto alto per il Milan e solamente con offerte realmente da capogiro si potrà pensare di considerare una cessione di Mike. Intanto dalla Francia si parla di uno stallo per i discorsi sul rinnovo: dopo l'addio di Maldini, Maignan vorrebbe rifletterci su un po' di più.