Il CorSport carica Olivier: "L'uragano Giroud vede Napoli e si scatena"

Olivier Giorud sarà uno dei protagonisti indiscussi della gara di domenica sera che il Milan disputerà a San Siro, alle ore 20.45, contro il Napoli. La squadra partenopea, infatti, è una delle "vittime" preferite dell'attaccante francese da quando è arrivato in Italia e anche in questa stagione, nella gara di andata, Giroud siglò una bellissima doppietta. Per questo motivo il Corriere dello Sport questa mattina titola: "L'uragano Giroud, vede Napoli e si scatena".

Ma Giroud è attesissimo anche e soprattutto perché sta disputando una grandissima stagione, numericamente la migliore da quando è arrivato in Italia. Per questo sul CorSport nell'occhiello si legge: "E' lui il più in forma del Milan: tre centri per il primato dallo sbarco in Italia". Al francese mancano solo tre gol per migliorare il suo record di gol da quando è arrivato al Milan: ora è fermo a 11, il miglior risultato fu 13 registrato l'anno scorso. Poi vengono approfonditi anche i suoi numeri contro il Napoli: "Già sei gol contro gli azzurri, a nessun'altra squadra italiana ha segnato così tanto".