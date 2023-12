Il CorSport commenta la solita emergenza: "Difesa a pezzi, si scalda Simic"

Ormai non è più una novità e, tristemente per il Milan, non fa più notizia: i rossoneri sono in emergenza nel reparto difensivo. Il Corriere dello Sport questa mattina titola così in vista dell'impegno di domani a pranzo contro il Monza: "Difesa a pezzi, si scalda Simic". Ormai ci si è abituati alle assenze di Kalulu, Thiaw, Pellegrino e Caldara ma finalmente potrebbero esserci buone notizie da Kjaer.

Ieri il danese si è allenato con la squadra e va verso la prima convocazione dalla sfida d'andata contro il Psg in Champions League. Difficile che dopo questo lungo periodo di inattività possa tornare dal primo minuto, per questo si fa largo l'ipotesi Jan Carlo Simic anche perché la squalifica di Calabria costringe Florenzi al trasloco sulla fascia destra e quella sinistra potrebber ritornare competenza di Theo Hernandez. Il giovane serbo è in vantaggio sul coetaneo Bartesaghi.