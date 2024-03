Il CorSport conferma le possibili scelte di Pioli: "Reijnders c'è, Kjaer scalpita"

Questa sera il Milan affronta e ospita lo Slavia Praga nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, una partita importantissima che dovrà servire ai rossoneri per indirizzare subito il doppio confronto con i cechi, o almeno provarci. La competizione europea è l'obiettivo principale della formazione rossonera e non si può sbagliare. Alla vigilia c'erano alcuni dubbi di formazione e questa mattina il Corriere dello Sport conferma le probabili scelte che anche MilanNews.it aveva ritenuto possibili per Stefano Pioli questa sera. Questo il titolo del quotidiano: "Reijnders c'è, Kjaer scalpita".

Tijjani Reijnders tornerà titolare in mezzo al campo dopo alcune partite cominciate dalla panchina, una rarità per lui in questa stagione. L'olandese giocherà al fianco di Adli, con Bennacer che sarà pronto a subentrare a gara in corso. L'altro dubbio riguardava il difensore centrale, con Thiaw non al meglio il ballottaggio era tra Kjaer e Tomori: il danese però è in vantaggio sull'inglese che comunque è tornato da pochissimo dal suo infortunio. Per il resto sarà confermato Florenzi a destra perché squalificato poi nel weekend in campionato, mentre davanti ci sia affida ai quattro noti: Loftus, Pulisic, Leao e Giroud.