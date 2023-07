Il CorSport conferma: "Per Chukwueze mancano solo gli ultimi dettagli"

Il mercato del Milan non si ferma. Dopo aver chiuso Okafor (oggi in viaggio verso Los Angeles), il club rossonero punta a chiudere in tempi brevi anche Samuel Chukwueze. Il Corriere dello Sport questa mattina conferma quanto scritto ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI) e titola: "Per Chukwueze mancano solo gli ultimi dettagli".

L'accordo tra Milan e Villarreal è stato trovato sulla base di un'offerta da 20 milioni più 8 di bonus, nella giornata di oggi e in quella di domani saranno definiti i dettagli finali dell'operazione: quindi il nigeriano sarà pronto per sbarcare a Milano. Ieri, intanto, Chukwueze è rimasto fuori dai convocati del club spagnolo per l'amichevole contro l'Hannover: un altro segno eloquente.