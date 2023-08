Il CorSport dà i voti ai club di Serie A a due giorni dall'inizio. Ecco il voto al Milan

A due giorni dall'inizio del nuovo campionato di Serie A, il Corriere dello Sport ha voluto valutare ogni squadra ai blocchi di partenza con un voto numerico. La valutazione, come scrive il quotidiano, prende in considerazione alcuni criteri: i rinforzi sul mercato, il valore della squadra in base alle ambizioni, il rendimento nelle amichevoli. Il giudizio per il Milan è di 6.5. Le squadre migliori (7) sono Napoli, Fiorentina e Genoa. Le peggiori: Bologna (5), Roma e Sassuolo (5.5).