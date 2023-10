Il CorSport "difende" Rafa Leao: "Beato chi ce l'ha, il problema Leao"

Nella giornata di ieri hanno fatto discutere le dichiarazioni di Arrigo Sacchi che, sulla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che Rafael Leao con lui sarebbe stato in panchina. Dichiarazioni dall'eco talmente profondo che è stata fatta anche a Pioli una domanda in merito in conferenza stampa. Oggi il Corriere dello Sport, di fatto, prende le difese del portoghese e fa un pezzo dal titolo: "Leao o no: se questo è il problema".

Il succo dell'articolo è molto chiaro: s fa tanto discutere di Leao quando gioca bene o quando gioca male, se andrebbe messo in campo sempre o qualche volta più in panchina. Ma alla fine, come chiosa il CorSport, la questione è solo una: "Beato chi ce l'ha, il problema Leao". E infatti Pioli e il Milan tutto si tengono ben stretto il proprio numero 10 e sono ben contenti di affidargli ogni tre giorni la fascia sinistra.