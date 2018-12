Il CorSport e le parole di Gravina sui giovani: "Fateli giocare"

Spazio alle parole del Presidente Federale Gravina nel titolo di apertura del Corriere dello Sport di questa mattina, con il riferimento ai giovani italiani: "Fateli giocare". Il numero uno della FIGC detta la linea sfiorando il caso Ibra-Cutrone: "Non è vero che noi italiani non abbiamo i talenti, quelli ci sono. Ma a differenza degli altri Paesi non li formiamo, li trascuriamo. È l'ora del cambiamento".