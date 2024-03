Il CorSport elogia Captain America: "Il Milan è di Pulisic"

vedi letture

Christian Pulisic ha fornito un'altra grande prestazione ieri a Praga. Il giocatore americano, arrivato quest'estate dal Chelsea senza neanche troppe aspettative, si sta invece rivelando come una solidissima certezza del Milan di Pioli e con il suo rendimento si sta certamente candidando come papabile miglior giocatore stagionale dei rossoneri. Ieri è arrivato un altro gol, il terzo consecutivo dopo la rete nell'andata contro lo Slavia e il gol contro l'Empoli: di conseguenza, si tratta anche del terzo gol in una settimana per l'americano. Per questa ragione stamattina Captain America è stato elogiato dal Corriere dello Sport che ha titolato: "Il Milan è di Pulisic".

Nel sottotitolo è stato poi aggiunto: "Lo statunitense ancora dominante: tre gol nelle ultime tre gare". In totale il ragazzo della Pennsylvania è arrivato a quota 11 gol stagionali: ha eguagliato la sua stagione migliore a livello realizzativo che arrivò con la maglia del Chelsea nella stagione 2019-2020. E ora può anche superarsi dato che alla fine della stagione manca ancora moltissimo.