Il CorSport elogia Gabbia: "Il Milan ora chiude la difesa"

vedi letture

Matteo Gabbia è stato il primo rinforzo difensivo della sessione invernale. Dopo aver giocato i primi mesi della stagione in prestito al Villarreal, il classe 1999 è stato richiamato alla base come soluzione di comodo dopo i tanti infortuni patiti dal reparto. Il Corriere dello Sport ha titolato così questa mattina: "Il Milan ora chiude la difesa con Gabbia".

Gabbia si è dimostrato affidabile in queste sue prime nuove uscite con la maglia rossonera, in particolare contro la Roma. Dopo aver annullato Lukaku, ora Pioli sa di poter contare su un giocatore che sicuramente è cresciuto nel suo periodo spagnolo e che per questo sarà titolare anche a Udine domani sera. Così facendo Theo potrà sistemarsi sull'amata fascia sinistra stabilmente.