Il CorSport elogia Loftus-Cheek: "Il bomber dell'anno"

vedi letture

"Ecco Loftus-Cheek, il bomber dell'anno", il Corriere dello Sport titola così il suo pezzo di approfondimento su Ruben Loftus-Cheek, senza ombra di dubbio l'uomo del momento in casa rossonera. "Ha segnato 4 gol nelle ultime 4 partite: il modulo di Pioli lo esalta", continua il quotidiano riportando i numeri dell'inglese: un gol a Empoli, zero contro la Roma, uno a Udine e doppietta contro il Bologna.

Nell'occhiello si legge un commento sulla sua utilità tattica: "E' il giocatore che sa dare al centrocampo rossonero equilibrio e sicurezza. Per lui soltanto partite di livello". In campionato è a quota 5 gol e tra i centrocampisti solo due ex rossoneri hanno fatto meglio di lui: Bonaventura e Calhanoglu. Tutti meno uno sono arrivati dall'inizio del 2024 in poi e lo rendono al momento il miglior marcatore dopo un mese di anno nuovo.