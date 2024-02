Il CorSport elogia Theo: "Il jolly in più, nel Milan fa tutto"

vedi letture

Theo Hernandez è stato il match-winner della partita contro il Napoli di domenica sera. In generale è da metà dicembre, da quando cioè ha vissuto un periodo di supplenza come difensore centrale, che il terzino francese ha cambiato il passo ed è tornato a essere determinante come è sempre stato. Oggi per il Milan è imprescindibile e si occupa di tutto, come precisa anche il Corriere dello Sport che questa mattina gli dedica un articolo: "Theo, il jolly in più, nel Milan fa tutto".

Quest'anno ha giocato come terzino e come difensore centrale: e contro il Rennes potrebbe tornare a ricoprire quest'ultimo ruolo dati i dubbi sulla condizione fisica di Simon Kjaer che è uscito malconcio dall'ultima sfida di campionato. Inoltra, vista anche l'assenza per infortunio di Calabria, Theo sarà anche con la fascia da capitano al braccio, altro segno che nel tempo lo ha responsabilizzato tantissimo.