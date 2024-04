Il CorSport esalta la Roma: "Magici. Mancini immenso: gol anche al Milan"

"Magici" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi in riferimento ai successi di Atalanta e Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League rispettivamente ad Anfield contro il Liverpool e a San Siro contro il Milan. Mancini uomo dei derby: dopo il gol contro la Lazio firma anche lo 0-1 giallorosso nel derby europeo contro il Milan. Super-Scamacca (doppietta) e Pasalic per lo storico 0-3 atalantino in casa della squadra di Klopp. Solo 0-0 della Fiorentina in Conference League a Plzen.

Questi i risultati dell'andata dei quarti di Europa League:

BENFICA - MARSIGLIA 2-1

16' Rafa Silva (B), 52' Di Maria (B), 67' Aubameyang (M)

BAYER LEVERKUSEN - WEST HAM 2-0

83' Hofmann, 90'+1 Boniface

LIVERPOOL - ATALANTA 0-3

38' e 60' Scamacca, 83' Pasalic

MILAN - ROMA 0-1

17' Mancini