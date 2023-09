Il CorSport evidenzia l'incognita del Milan: "Giroud una certezza. Le alternative un po' meno"

Il Corriere dello Sport questa mattina, a meno di una settimana dalla ripresa del campionato, ha stilato una lista di incognite per ogni top club del campionato italiano. Per il Milan l'interrogativo è il seguente: "Giroud una certezza. Le alternative un po' meno". Olivier Giroud, quattro gol nelle prime tre partite di campionato, è una sicurezza per l'attacco rossonero. La sua carta di identità tra poco dirà 37 e gli acciacchi rimediati in nazionale confermano però che il francese ha bisogno di valide alternative che lo possano far rimanere al top della condizione per tutta la stagione.

I rossoneri hanno fatto entrare Okafor e Jovic nel parco attaccanti ma soprattutto quest'ultimo assolverà gli oneri da vice-Giroud. Il problema è che va rivitalizzato: solo 6 gol in Serie A con la Fiorentina l'anno scorso dove era arrivato per sfondare. Sarà all'altezza? Solo lui potrà rispondere sul campo.