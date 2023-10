Il CorSport fa già i casting: "Sesko, punta ideale per RedBird. Seguiti David e Taremi"

Il calciomercato non dorme mai, un mantra che sempre di più non va dimenticato. Il Milan sa già che l'estate prossima, indipendentemente dal futuro di Giroud e Jovic, dovrà intervenire sul mercato e investire su un nuovo centravanti. Oggi il Corriere dello Sport abbozza una sort adi casting, suggerendo un nome ideale e altri due profili che rimangono in orbita.

Il titolo recita: "Sesko, la punta ideale per RedBird". Più su, nell'occhiello, si legge: "Seguiti anche David e Taremi". Il 20enne sloveno fa gola a tanti e ai rossoneri piaceva già dai tempi del Salisburgo. Ora il centravanti è al Lipsia, club con cui è molto difficile trattare, ma sarebbe un nome ideale: giovane ma già con una discreta esperienza e un futuro tutto da vivere. Le alternative rimangono quelle di Jonathan David del Lipsia e Mehdi Taremi del Porto: quest'ultimo non ha ancora rinnovato il suo contratto con i portoghesi.