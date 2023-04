Il CorSport fa il punto: "Brahim numeri da urlo, il Milan tenta il riscatto"

MilanNews.it

Brahim Diaz è sicuramente uno dei calciatori più in forma del Milan in questa fase della stagione: lo spagnolo ha trovato una continuità mai vista per ora in rossonero e sta diventando determinante. Il Corriere dello Sport ha titolato così oggi in un approfondimento a lui dedicato: "Brahim numeri da urlo, il Milan tenta il riscatto".