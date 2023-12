Il CorSport fa il punto sugli infortunati: "Stop Pobega: rischia l'operazione"

Altro giro, altri infortuni. Si potrebbero descrivere così le ultime gare del Milan che spesso si concludono con qualche giocatore caduto infortunato. Nell'ultima di campionato sono stati ben due: prima Tommaso Pobega nel primo tempo, poi Noah Okafor che era appena tornato e aveva letteralmente appena segnato. Il Corriere dello Sport fa il punto degli infortuni, confermando quanto riportato ieri da MilanNews.it: "Stop Pobega: rischia l'operazione".

Al centrocampista italiano è andata peggio: per lui danno anche al tendine del retto femorale nei pressi dell'anca sinistra. Verrà rivalutato tra dieci giorni e solo allora si capirà se dovrà essere anche operato. Anche Okafor sarà rivisto tra una settimana ma per lui, che era tornato a disposizione contro il Newcastle, si teme uno stop di un mese. Guariti invece Sportiello e Pellegrino che ora dovranno rimettersi in condizione: una magra consolazione.