Il CorSport fa il punto sulla difesa: "Gabbia ci siamo. Per Miranda niente intesa"

Domani, con il nuovo anno, si apre anche la sessione invernale di calciomercato. Nella vittoria contro il Sassuolo i rossoneri hanno giocato con l'inedita coppia di centrali Kjaer-Theo, con il danese poi sostituito nei minuti finali dal giovane classe 2005 Jan-Carlo Simic. Questi erano i difensori a disposizione: chiaramente nel mercato di riparazione il club interverrà per coprire le lacune createsi con gli infortuni.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sui difensori in arrivo: "Gabbia ci siamo. Per Miranda niente intesa". Il rientro dal prestito di Matteo Gabbia è questione di ore: il difensore italiano arriverà presto a Milano con il Villarreal che intanto ha ufficializzato Bailly come sostituto. La dirigenza rossonera avrebbe anche anticipato l'arrivo del terzino destro del Betis Juan Miranda, bloccato a zero per l'estate, ma gli andalusi chiedono 3-4 milioni per la partenza del giocatore nel corso del prossimo mese.