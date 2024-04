Il CorSport in apertura: "Il Milan fa 7, furia Lecce"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan fa 7, furia Lecce". Con il 3-0 di ieri contro i pugliesi, i rossoneri ottengono la loro settima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, cosa che non succedeva dal 2006 con Ancelotti sulla panchina milanista. Decisivi i gol di Pulisic, Giroud e Leao.

I giallorossi hanno invece contestato l’arbitraggio di Massimi: in particolare non è piaciuta l'espulsione di Krstovic a fine primo tempo e il fatto che il direttore di gara non abbia fermato il gioco in occasione del 3-0 del Milan, arrivato con Almqvist a terra dopo un involontario colpo alla testa di Theo Hernandez.