Il CorSport in apertura: "L'ultimo saluto al Cavaliere. L'Italia si ferma"

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi c'è spazio in taglio alto anche per i funerali di Silvio Berlusconi, in programma alle 15 nel Duomo di Milano: "L'ultimo saluto al Cavaliere. L'Italia si ferma". Oggi pomeriggio andrà in scena l'ultimo saluto all'ex presidente rossonero. Alla cerimonia funebre sono attesi tante autorità e ovviamente anche tanti esponenti del mondo del calcio.