Il CorSport in apertura: "Milan-De Ketelaere: tiramolla Bruges"

"Milan-De Ketelaere: tiramolla Bruges": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport in merito alla trattativa tra i rossoneri e i belgi per il giovane trequartista, primo grande obiettivo di mercato del Diavolo. Il club di via Aldo Rossi deve alzare la sua offerta se vorrà assicurarsi le prestazioni di De Ketelaere che ieri, al contrario delle previsioni, è sceso in campo nell'amichevole contro l'Utrecht.