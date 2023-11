Il CorSport in apertura: "Milan, la notte della svolta"

"Milan, la notte della svolta". In alto a destra spazio sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport anche per il Diavolo, atteso da un confronto importantissimo con il Borussia Dortmund a San Siro. I rossoneri davanti al proprio pubblico cercheranno la vittoria per restare aggrappati alla possibilità di andare agli ottavi di finale. Stefano Pioli ritrova in mezzo al campo Ruben Loftus-Cheek, il quale torna titolare dopo qualche settimana, mentre in attacco ci sarà Olivier Giroud che non ha giocato l'ultima partita di campionato contro la Fiorentina in quanto era squalificato.

Ecco le probabili formazioni di Milan e Borussia Dortmund:

MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.