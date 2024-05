Il CorSport in apertura: "Milan, Zirkzee costa 55 milioni"

"Milan, Zirkzee costa 55 milioni": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che per prendere l'attaccante olandese, da tempo primo obiettivo dei rossoneri per l'attacco, serviranno 40 milioni di euro da versare nelle casse del Bologna e poi altri 15 milioni per il suo agente Kia Joorabchian.

Occhio poi anche alla folta concorrenza intorno a Zirkzee: in particolare il Milan dovrà stare attento all'Arsenal che è in forte pressing sul centravanti olandese. L'alternativa per il club di via Aldo Rossi è Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro.