Il CorSport in apertura: "Pioli-Inzaghi, l'Europa vi salva"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per l'euroderby di domani sera: "Pioli-Inzaghi, l'Europa vi salva". Se in campionato le cose non stanno andando come speravano i due tecnici, in Champions League le due squadre stanno facendo un grande percorso e una delle due andrà in finale. In casa rossonera continua a tenere banco la questione che riguarda le condizioni di Rafael Leao, il quale resta in forte dubbio per domani sera.