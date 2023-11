Il CorSport in apertura: "Ritorno di Ibra, tutto il Milan sta spingendo"

"Ritorno di Ibra, tutto il Milan sta spingendo": sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche al Milan e ai suoi movimenti extra-campo, con Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino a tornare in rossonero, ma in altre vesti. Pioli aspetta lo svedese, che può essere una guida per lo spogliatoio: attesa la fumata bianca.