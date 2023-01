Il CorSport in apertura sulla Coppa Italia: "Tonfo Milan: è già fuori"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport apre questa mattina con la Coppa Italia e con il risultato sorprendente maturato nella serata di San Siro con il Torino, in 10 uomini per 50 minuti, che ha eliminato il Milan ai supplementari. Il titolo dice: "Tonfo Milan: è già fuori". Grande delusione per i rossoneri che non sono riusciti a gestire la superiorità numerica neanche con i titolari mandati in campo a gara in corso.