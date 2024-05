Il CorSport in prima pagina: "Bayern all'assalto: 80 milioni per Theo"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport, c'è uno spazio questa mattina dedicato anche al Milan, che deve sempre fare i conti con l'interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. La società bavarese sta per tornare alla carica, mettendo sul piatto 80 milioni di euro per il suo cartellino. Un'offerta importante per il Diavolo, nonostante il francese abbia ancora due anni di contratto. "Bayern all'assalto: 80 milioni per Theo" è il titolo del quotidiano.

Questi i numeri di Theo Hernandez con il Milan nella stagione 2023-2024:

PRESENZE SERIE A: 32

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 46

MINUTI IN CAMPO: 4055'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 13

ESPULSIONI: 1