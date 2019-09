Il CorSport in prima pagina: "Colpo Milan: preso Rebic"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato dei rossoneri: "Colpo Milan: preso Rebic". Il croato arriva in uno scambio con André Silva che nelle prossime ore diventerà un giocatore dell'Eintracht Francoforte. Per il Milan, sarebbe poi spuntato un altro nome per l'ultimo giorno di mercato, cioè Taison dello Shakhtar Donetsk.