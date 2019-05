Il CorSport in prima pagina: "Conte in Champions". Milan in Europa League

Il titolo principale de Il Corriere dello Sport oggi in edicola è dedicato ad Antonio Conte e all'Inter: "Conte in Champions". Il successo raggiunto nel finale dai ragazzi di Luciano Spalletti sull'Empoli regala all'Inter, che sarà presto di Conte, un posto nella prossima Champions League. Decidono Keita, Nainngolan e i miracoli di Handanovic che nel finale tiene a galla l'Inter. Icardi sbaglia un rigore ed esce scuro in volto. Spalletti al passo d'addio: "Ora mi godo tutto". Atalanta terza, Milan in Europa League.