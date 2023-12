Il CorSport in prima pagina: "È tornato Ibra, il salva-Milan"

"È tornato Ibra, il salva-Milan": sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il Milan e per il ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic, che dopo l'addio al calcio da ieri è tornato ad essere un tesserato dei rossoneri. Lo svedese torna e proverà a svoltare ancora una volta la stagione della squadra di Pioli, questa volta però con un ruolo extra-campo.

Questo l'annuncio ufficiale di ieri: "RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović (“Ibra”) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan".