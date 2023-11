Il CorSport in prima pagina: "Ecco Camarda: il baby del Milan punta al record"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina anche per la prima convocazione di Francesco Camarda con la prima squadra rossonera: "Ecco Camarda: il baby del Milan punta al record". Pioli dovrà fare a meno domani sera in attacco sia di Giroud che di Okafor, e quindi per il match contro la Fiorentina convocherà anche il giovane centravanti della Primavera milanista, che, in caso di esordio, diventerebbe il più giovane debuttante in Serie A.