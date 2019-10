Il CorSport in prima pagina: "Giampaolo vicino all'esonero. Milan in pressing su Spalletti"

Spazio sulla prima pagina del Corriere dello Sport anche al possibile esonero di Marco Giampaolo, allenatore del Milan. "Giampaolo vicino all'esonero. Milan in pressing su Spalletti". Il tecnico rossonero paga alcune divergenze con Boban. I rossoneri ora pensano a Spalletti per sostituirlo ma il tecnico va convinto. Attesa oggi la decisione sul tecnico: in corsa pure Garcia e Pioli che piace anche a Genoa e Sampdoria.