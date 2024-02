Il CorSport in prima pagina: "Il Bayern all'assalto di Theo"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina in taglio basso: "Il Bayern all'assalto di Theo". Con Davies che andrà al Real Madrid in estate, il club di Monaco di Baviera è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e il primo nome della lista è quello di Theo Hernandenz del Milan.

In via Aldo Rossi, come anticipato ieri da Milannews.it (clicca QUI per leggere la notizia), non hanno intenzione di cederlo e puntano a rinnovargli il contratto che scade nel 2026 a cifre ovviamente più alte rispetto a quelle attuali (4 milioni di euro a stagione). Se il Bayern lo vuole veramente, la valutazione di Theo si aggira comunque intorno ai 100 milioni.