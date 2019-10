Il CorSport in prima pagina: "Il Lecce gela Pioli"

"Il Lecce gela Pioli": così titola, in taglio basso, in prima pagina l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul Milan. L'esordio in panchina dell'ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, non resta dei migliori. La formazione rossonera, infatti, ha pareggiato in casa contro il Lecce per 2-2 per un gol salentino subito all'ultimo minuto che ha gelato letteralmente il tecnico del Milan.