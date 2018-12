L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato del Milan: "Il Milan aspetta Fabregas". Il club di via Aldo Rossi potrebbe prendere lo spagnolo gratis, ma per il centrocampo piace anche Duncan del Sassuolo. In casa rossonera c'è poi da sciogliere il nodo Higuain.