Il CorSport in prima pagina: "Il Milan avanza per Chukwueze: costa 30 milioni"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan avanza per Chukwueze: costa 30 milioni". Per rinforzare la fascia destra d'attacco il primo obiettivo del Diavolo è il nigeriano del Villarreal che chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire. I rossoneri sono al lavoro per abbassare la richiesta degli spagnoli, anche perchè stiamo parlando di un giocatore in scadenza nel 2024.