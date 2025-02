Il CorSport in prima pagina: "Joao Felix ha cambiato il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Joao Felix ha cambiato il Milan". Il portoghese, arrivato in rossonero all'ultimo giorno del mercato invernale in prestito secco dal Chelsea, ha già fatto vedere quanto può essere importante nella squadra di Conceiçao nelle prime due presenze con la maglia del Diavolo: schierato da seconda punta alle spalle del centravanti, l'ex Benfica e Atletico Madrid sa dare fantasia e grande imprevidibilità alla manovra milanista.

Questo il programma della 24esima giornata di Serie A che si chiuderà stasera:

07/02/2025 Venerdì 20.45 Como - Juventus 1-2

08/02/2025 Sabato 15.00 Hellas Verona - Atalanta 0-5

08/02/2025 Sabato 18.00 Empoli - Milan 0-2

08/02/2025 Sabato 20.45 Torino - Genoa 1-1

09/02/2025 Domenica 12.30 Venezia - Roma 0-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Cagliari - Parma 2-1

09/02/2025 Domenica 15.00 Lazio - Monza 5-1

09/02/2025 Domenica 18.00 Lecce - Bologna 0-0

09/02/2025 Domenica 20.45 Napoli - Udinese 1-1

10/02/2025 Lunedì 20.45 Inter - Fiorentina DAZN